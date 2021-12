Leren behang van meer dan 100 jaar oud in Ieper wordt gerestaureerd

De raadszaal van het pand krijgt zijn volledige grandeur terug en zal dienen als feestelijke locatie voor huwelijken, jubilea en recepties. Het behang is er van leer en is versierd met prachtige tekeningen en de kleur is goud.

Ze hebben het lang proberen oplappen, maar nu heeft het een grondige restauratie nodig. “Maar dat is niet zo eenvoudig, want zo'n lederen behang wordt niet meer gemaakt”, zegt schepen van Onroerend Erfgoed Philip Bolle (Vooruit). “Er zijn bijzonder weinig bedrijven die dat soort werk nog doen. Goudlederbehang wordt ook bijna niet meer gemaakt, het herstellen ervan is dan nog een stuk uitzonderlijker. We hebben in 2013 een gelijkaardige operatie gedaan voor het kabinet van de burgemeester. Dat is toen goed gelukt, we zijn daar heel tevreden over. We kennen maar 1 bedrijf die dit kan uitvoeren, maar zij zijn al volboekt in 2022. We vermoeden ongeveer 1 jaar werk hieraan. Dus het zou in zijn volle glorie hier kunnen terugkeren in de loop van 2024.”