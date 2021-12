Tweede schepen Peter Van Hecke (Open VLD) stapt op in Maldegem: "Signaal geven dat het niet verder kan" 

Ondanks dat burgemeester Bart Van Hulle ook lid is van Open VLD, zit Van Hecke toch op een andere lijn. "Een vergadering van het schepencollege duurt bij ons een halfuurtje en gebeurt om de twee weken. In andere gemeenten is er eentje iedere week", zegt hij. "Eigenlijk is ook alles al voorbereid door de burgemeester en een externe consultant. Wij schepenen mogen enkel meedoen met een beperkte discussie en wanneer we niet akkoord gaan, is het niet goed."