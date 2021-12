Amerikaanse rechter keurt miljardenschikking met Purdue Pharma over verslavende pijnstiller OxyContin af

Purdue Pharma en de eigenaars ervan, de rijke familie Sackler, zouden hebben geweten dat de pijnstiller verslavend was en haalden er veel financieel voordeel bij. Ze hebben echter altijd alle schuld ontkend.

Om gerechtelijke vervolging te vermijden, hebben Purdue Pharma en de familie Sackler met zowat alle Amerikaanse staten een akkoord gesloten. Het farmabedrijf zou in totaal een vergoeding van 12 miljard dollar betalen, waarvan de Sacklers 4,5 miljard voor hun rekening zouden nemen.

In ruil bekwam de familie wel dat ze in de toekomst niet meer aangeklaagd zou kunnen worden in verband met de pijnstiller. Veel slachtoffers en lokale overheden stemden in met de miljardenschikking, maar een federale rechter heeft ze nu toch afgekeurd. Net om die juridische bescherming.