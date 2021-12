Secundaire school Eureka in Torhout organiseert digitale examens voor leerlingen in quarantaine

"Tijdens het examen staat de leerling in rechtstreeks contact met de leerkracht in de klas, of met iemand van de leerlingbegeleiding via een tablet. Zo worden ze niet alleen in de gaten gehouden, maar kunnen de leerlingen ook vragen stellen. Van zodra ze op de computer een ander tabblad openen, krijgen wij daar een melding van. En met de tablet worden ze ook constant gefilmd, zo kan hun omgeving in de gaten gehouden worden en zien we continue wat de leerlingen doen. Dan wordt het wel heel moeilijk om te spieken", lacht directeur Coucke.