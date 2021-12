Sportcentrum Belleheide wordt nieuwe thuisbasis van zaalvoetbalclub Futsal Halle-Gooik

En je zal er ook lekker kunnen eten en drinken, zegt gedelegeerd bestuurder Kristof De Saedeleer van het consortium Ludus et Eventum: "We dachten met zeven ondernemers dat er toch iets moest gebeuren met sport en beleving in het Pajottenland. Toen Belleheide te koop kwam, hebben we het meteen overgenomen. Er komen extra padelterreinen met een bistro aan, de bestaande feestzaal wordt omgebouwd tot topsporthal in samenwerking met Topsport Vlaanderen. De bowling blijft bestaan met ook restaurant.

Daarnaast openen we een nieuwe bistro gekoppeld aan de feestzaal. We hebben ook het plan om escaperooms te bouwen. En de bestaande cafetaria is opgefrist. Dat moet zorgen voor een totaalpakket voor ondernemers en bedrijven die evenementen willen organiseren."