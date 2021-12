Stad Antwerpen roept op: "Kom niet zonder afspraak naar vaccinatiecentrum"

De Stad Antwerpen roept mensen op om niet op eigen initiatief naar het vaccinatiecentrum Antwerp Expo te gaan. "Vanmorgen stonden er een aantal mensen zonder afspraak aan de deuren te wachten. Dat is niet de bedoeling", zegt Michael Lescroart van het kabinet van schepen Els Van Doesburg.

"We vermoeden dat sommige mensen in de war zijn door de berichten over de versnelde boostercampagne. Maar de boodschap is duidelijk: iedereen krijgt een uitnodiging voor die extra coronaprik. Pas dan kan je een tijdsslot boeken. Controleer ook regelmatig de website. Er worden constant nieuwe tijdsblokken opengesteld. Je kan je ook registreren via de Qvax-lijst in de hoop sneller aan bod te komen", aldus Lescroart.