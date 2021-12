Staking bij Brussels Airlines gaat maandag door

Nadat de vakbonden hadden aangekondigd dat er maandag gestaakt zal worden, dreigde de directie met juridische stappen als de staking niet zou worden afgeblazen tegen vrijdag om 11 uur. Ze zou dan de verwachte schade - naar schatting 2,5 miljoen euro - op de vakbonden verhalen.

Maar de bonden gaan niet op die eis in. "We staan recht in onze schoenen. Er lopen twee stakingsaanzeggingen", aldus Olivier Van Camp van de socialistische vakbond BBTK. "De aanzeggingen zijn volledig legaal ingediend", zegt ook Paul Buekenhout van de christelijke bond ACV-Puls.