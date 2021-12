The Beach Boys komen naar festival Casa Blanca

De Amerikaanse groep The Beach Boys komt deze zomer naar ons land. "We zijn superblij dat we ze hebben kunnen strikken voor ons festival in Hemiksem", zegt Dirk de Jonge, organisator van Casa Blanca. "De vorige twee zomeredities konden niet doorgaan door corona, onze wintereditie moesten we ook al cancellen. Hoe goed zou het zijn als we samen met The Beach Boys corona achter ons kunnen laten?"