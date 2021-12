Fruitboeren stappen naar de rechter: "Na 5 maanden nog niet vergoed na kunstmatige overstroming van Gete"

De Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) is op de hoogte van het probleem. “De diensten van de gouverneur van Limburg hebben ons eind november gecontacteerd omdat zij geen piste zagen om tussen te komen voor de geleden schade", legt woordvoerder Katrien Smet uit. "Ze hebben ons gevraagd om te bekijken of wij voor een oplossing kunnen zorgen. Wij hebben het dossier ondertussen overgemaakt aan onze verzekering. Het dossier is nog in onderzoek, we hebben daardoor nog geen standpunt van de verzekering gekregen.”