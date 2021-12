Britse honden hebben favoriete kersthit, blijkt uit rondvraag: louter een stunt? Of is er iets van aan?

In de top 10 van kerstliedjes volgens Britse honden staat “Last Christmas” van het Britse popduo Wham! op één en “Jingle Bells” van de Amerikaan James Pierpont op twee. “All I Want For Christmas Is You” van de Amerikaanse popzangeres Mariah Carey vervolledigt het podium. Maar hoe maakt een hond nu duidelijk dat hij of zij fan is van Wham! of Carey?