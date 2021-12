Vaccinatiecentrum van Aalter krijgt nieuwe locatie

Inwoners van Aalter moeten binnenkort naar een nieuw vaccinatiecentrum. Vanaf het voorjaar zetten de vrijwilligers prikken in de oude bibliotheek van Aalter. Nu gebeurt dat nog in het Aalterse Sportpark. "Zo willen we sportclubs de kans geven om de sporthallen weer te gebruiken", zegt burgemeester Pieter De Crem (CD&V).