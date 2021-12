Vandaag is 'Bake Cookies Day': mogen deze misbaksels van koekjes een hart onder de riem zijn...

Met de kerstdagen in het verschiet is het misschien leuk, al dan niet met de kinderen die zich al in vakantiemodus bevinden, om zich aan het bakken van koekjes te wagen. Om de twijfelaars een zetje in de rug te geven werd 18 december jaren geleden alvast uitgeroepen tot 'Bake Cookies Day'. Bovendien, wat smaakt er beter in deze koude dagen dan vers gebakken koekjes die men dan ook nog eens met anderen kan delen? Al kan het resultaat ook wel danig tegenvallen. Maar weet dat u niet de enige bent en dat humor ook hier redding kan brengen.