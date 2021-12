Verenigde Staten keuren potentieel miljardenmedicijn van Belgisch biotechbedrijf Argenx goed

De Amerikaanse gezondheidswaakhond, de Food and Drug Administration (FDA), keurde Vyvgart goed als weesgeneesmiddel. "Er zijn aanzienlijke onvervulde medische behoeften voor mensen die leven met myasthenia gravis", aldus Billy Dunn, hoofd van de afdeling neurowetenschap binnen de controledienst van de regulator. "De goedkeuring van vandaag is een belangrijke stap om een nieuwe therapeutische mogelijkheid te bieden aan patiënten."

Naar de beslissing van de FDA werd halsreikend uitgekeken. Al was de verwachting wel dat Argenx de goedkeuring zou krijgen. Argenx onderzoekt of het efgartigimod ook kan gebruiken voor andere auto-immuunziektes. Analisten spreken van een omzetpotentieel voor het middel van op termijn 5 miljard dollar per jaar.

Ook in Japan en de Europese Unie heeft het Gentse biotechbedrijf goedkeuringsaanvragen lopen.

Argenx noteert in de Bel20-sterindex van de beurs van Brussel. Het biotechbedrijf doet onderzoek naar geneesmiddelen tegen kanker en ernstige auto-immuunziektes, op basis van antilichamen in het bloed van lama's.