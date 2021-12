Vijvers van Bellefroid in Leuven vervuild met metaalafval, blijkt uit bodemonderzoek

De stad Leuven heeft het domein met de vijvers enkele jaren geleden gekocht. Schepen Lalynn Wadera zegt dat de stad bij de aankoop niet op de hoogte was van de vervuiling. "Aangezien het om een historische vervuiling gaat en de natuur zich lijkt aangepast te hebben, zien we geen reden om stappen te ondernemen om de bodem van de vijvers te zuiveren. Er zijn ook geen concrete plannen om de vijvers zelf te gebruiken. Eigenlijk het maakt geen verschil. Het is pas als we het masterplan rond hebben en het gaan uitvoeren dat er mogelijk een sanering volgt. Pas als we letterlijk de bodem raken om de buurt te ontsluiten of om een vogelkijkhut te bouwen is dat aan de orde. Nu is het daar enkel om te wandelen of te joggen. Het is nooit de bedoeling geweest om daar te kunnen zwemmen. Daar is de natuur op domein Bellefroid veel te mooi voor."