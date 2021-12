Het schandaal te veel? Partij van Britse premier Johnson verliest parlementszetel die al 200 jaar in haar bezit was 

In het Engelse kiesdistrict North Shropshire werden gisteren tussentijdse verkiezingen gehouden voor het Lagerhuis. Het parlementslid van de Conservatieven in dat kiesdistrict - een vertrouweling van premier Johnson - moest opstappen na een schandaal over gesjoemel en dus moest een opvolger worden gekozen.

In het Verenigd Koninkrijk houdt het kiessysteem voor het Lagerhuis in dat de winnaar in een district de zetel krijgt. Anders dan in ons land worden de zetels niet verdeeld over de verschillende partijen die stemmen behaalden in die kieskring. The winner takes it all, dus.

En dat leidde tot een opvallende uitslag. Niet de kandidaat van de Conservatieven, maar die van de Liberaal-Democraten haalde de meeste stemmen. Met als gevolg dat de Conservatieven een zetel verliezen die al bijna 200 jaar in hun bezit was. Opvallend, want de zetel was zogezegd een veilige zetel voor de Conservatieven. Helen Morgan van de Liberaal-Democraten won bovendien met een ruime voorsprong.