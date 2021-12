Is het een vliegtuig, is het een vogel? Neen, het is een vliegende kerstman boven het Waasland

De luchtballon vertrekt normaal gezien, als het weer het toelaat, in de namiddag vanuit Vrasene, vlakbij de grote fruitveiling, zegt Van Mele: "En als de wind een beetje meewil, gaan we varen over het centrum van Sint-Niklaas. We gaan de schoolgaande kinderen begroeten op het moment dat de scholen gedaan hebben. Als ze die vreemde luchtballon met de kerstman in zien, dan gaan we hen vragen om ons te proberen volgen met de fiets of met de wagen. Als we geland zijn gaan we snoepjes uitdelen. Alles gebeurt coronaproof."