Nieuw loopevenement in Antwerpen: "Antwerp Park Run gaat in tegenstelling tot 10 Miles door Antwerps groen"

In tegenstelling tot de bekende Antwerp 10 Miles zal de Antwerp Park Run niet door de stad gaan, maar door de Antwerpse natuur. “We merkten dat de lopers graag in het groen lopen. In de omgeving van Antwerpen vind je verschillende mooie parken terug”, legt Broekmans uit. “Het Rivierenhof is een klassieker, maar we willen ook minder bekende plekjes onder de aandacht brengen."