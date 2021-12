Vredeslicht verspreidt zich over de Westhoek

Het is de 4de keer dat het licht naar Ieper komt, maar dit jaar wordt het voor het eerst verder verspreid in de Westhoek. “100 jaar geleden was de streek verbonden door de oorlog en nu willen we de streek opnieuw verbinden, maar op een positieve manier”, vertelt Filip.

“Ik heb 4 trajecten uitgetekend zodat het haalbaar is om alle gemeenten te bereiken in 1 dag. Het zijn lokale besturen en verenigingen die het licht verspreiden.” In Mesen gaat het schepencollege het licht van Mesen naar Heuvelland brengen.