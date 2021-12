Vuurwerkverbod moet Brusselse hulpverleners beschermen in eindejaarsperiode

"We gaan er dan ook actief controle op doen omwille van het veiligheidsaspect. Zo willen we vermijden dat er tijdens de feestdagen te veel overlast is. Het is wel jammer dat een aantal mensen het verbrodt voor alle mensen die het goed menen", besluit De Landsheer.

Naast een verbod op het gebruik, is ook de verkoop van vuurwerk en voetzoekers verboden. Verkopers die toch illegaal blijven verkopen riskeren een boete van 175 tot 350 euro en de sluiting van hun zaak. Het verbod op het gebuik en de verkoop van vuurwerk in de drie gemeenten gaat onmiddellijk in en geldt tot 6 februari.