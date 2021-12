vzw Straatverplegers Brussel roept iedereen op om vannacht buiten te slapen

De vzw Straatverplegers biedt het hele jaar door medische hulp aan daklozen in Brussel en in Luik. In Brussel werkt de vzw vanuit Anderlecht. Elk jaar voeren ze actie om aandacht te vragen voor de situatie van de daklozen. In Brussel zijn er officieel 1000 daklozen die echt ook buiten slapen, ook in de winter. Met de actie Brussel Sleep Out @home wil Koen Van den Broeck zo veel mogelijk Brusselaars overtuigen om vannacht eens niet in je eigen comfortabele bed te slapen. "Door Corona gaan onze plannen om samen op een plein te overnachten niet door. Wij slapen bijvoorbeeld op kantoor op de grond. Tot nu hebben 40 mensen gezegd dat ze mee doen. Dat kan ook gewoon thuis, buiten of in de garage of zo."

Beluister hier onder het hele gesprek uit Start je dag.