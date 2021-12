Waarom een dampkap wél en een stofzuiger niét kan helpen om de luchtkwaliteit in huis te verbeteren

Volgens Peeters is het belangrijk om ook het juiste raam of de juiste ramen open te zetten voor een goede luchtdoorstroming. "Uiteraard zet je niet het raam naast de dampkap open. Je moet erover nadenken waar de mensen gaan zitten. Stel dat die aan een grote tafel gaan zitten in de woonkamer en de keuken is redelijk open, zet dan het raam langs de tafel open, die tegenover de dampkap staat, zodat de afstand groot genoeg is. Op die manier zuig je die flow van verse lucht over de tafel naar de dampkap en zo weer naar buiten."

De dampkap zorgt bij de ventilatie voor voldoende debiet. Als je ramen en deuren openzet om de ruimte te ventileren, ben je sterk afhankelijk van de wind.

Bewoners van een passiefhuis zijn niet gebaat met het gebruik van de dampkap om de luchtkwaliteit in huis te verbeteren. "Een passiefhuis heeft geen buis naar buiten. Die dampkappen hebben dus geen contact met de buitenlucht. Ze gaan de aangezogen lucht van boven de kookplaat zuiveren met een actieve koolfilter en die lucht opnieuw in de ruimte brengen, maar die filter is niet gemaakt om aerosolen of CO2 te zuiveren. Dat helpt dus niet. De meeste passiefhuizen hebben mechanische ventilatie en die kan je gebruiken om de woning te ventileren."