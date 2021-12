Weduwe Chileense oud-dictator Augusto Pinochet overleden, tegenstanders komen juichend op straat

Wie was Augusto Pinochet?

Augusto Pinochet was een Chileense generaal die in 1973 een staatsgreep pleegde tegen de toenmalige socialistische president Salvador Allende. Pinochet kwam aan het hoofd te staan van een militaire junta die tijdens de eerste jaren van zijn bewind tienduizenden oppositieleden oppakte en martelde. Pinochet voerde met de hulp van de Verenigde Staten een zogenaamd neo-liberaal beleid waarbij hij onder andere vakbonden afschafte en de gezondheidszorg privatiseerde.

De kloof tussen rijk en arm in Chili groeide snel onder Pinochet die in het begin maar geen vat leek te krijgen op de economie. Begin jaren tachtig brak er een grote financiële crisis uit en Pinochet, ondertussen aangesteld tot president, nationaliseerde een deel van de bankensector om het financiële systeem te redden.

Eind jaren tachtig nam het burgerverzet tegen Pinochet toe en onder internationale druk stemde hij in met een referendum over de toekomst van Chili. Een meerderheid van de Chilenen wilde een terugkeer naar de democratie. Pinochet ging akkoord, maar regelde voor zijn aftreden in 1990 een amnestiewet voor zichzelf en de militairen zodat ze niet vervolgd konden worden.

Tijdens een bezoek aan Londen voor een medische ingreep in 1998 liet een Spaanse rechter Pinochet onder huisarrest plaatsen. Het internationaal aanhoudingsbevel beschuldigde Pinochet van martelpraktijken en de verdwijning van meer dan 3.000 mensen tijdens zijn regime. Na maandenlang juridisch getouwtrek slaagden Pinochets advocaten erin om de oud-dictator wegens gezondheidsredenen 'mentaal ongeschikt' te verklaren voor een proces en zo een vervolging te vermijden.

Pinochet keerde naar Chili terug om er zijn laatste levensjaren door te brengen. Maar ook daar bleef zijn bloedige verleden hem achtervolgen: in 2006 besliste de Chileense regering om zijn immuniteit op te heffen en Pinochet toch te berechten. Zover kwam het niet want de generaal stierf nog in datzelfde jaar op 91-jarige leeftijd.