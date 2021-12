"West-Vlaanderen krijgt te weinig subsidies voor toerisme", vindt burgemeester van Bredene

Volgens Vlaams parlementslid en burgemeester van Bredene Steve Vandenberghe trekt bijna de helft van de toeristen in Vlaanderen naar onze provincie, terwijl West-Vlaanderen amper 5 procent van de Vlaamse subidies voor toerisme krijgt. De voorbije jaren heeft de Vlaamse overheid vooral geïnvesteerd in toerisme in de kunststeden.

Burgemeester Vandenberghe begrijpt dat de overheid accenten legt, maar spreekt hier over een wanverhouding. "De subsidieverdeling is al langer zo. De kust is een belangrijke schakel voor het toeristische gebeuren in Vlaanderen. Als je dan maar 5 procent van de totale subsidies van toerisme ontvangt als provincie, dan is dat niet correct. West-Vlaanderen zorgt met de toeristische sector voor een economische boost en voor veel werkgelegenheid."