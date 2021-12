Kunstenaar plaatst reuzegrote torenschelp in Borgloon, waar 30 miljoen jaar geleden zee was

Het metalen kunstwerk is bijna 4 meter hoog. "Het is een uitvergroting van een torenschelp", legt kunstenaar Will Beckers uit. "Ik heb de schelp ondersteboven geplaatst, zodat die heel elegant in het landschap staat. Er zit een mooie ritmische draai in. En je kunt in de sculptuur ook luisteren naar het ruisen van de wind."

Even verderop, langs het Fruitspoor in Jesseren staat een tweede werk van Will Beckers. Het water van de Odiliabron loopt er letterlijk door de sculptuur. "Omdat er veel kalk in het water zit, zal er een mooi laagje tuf of kalk op de sculptuur afgezet worden", vertelt Beckers. "Over enkele jaren zal dat prachtig zijn."

(Lees verder onder de foto)