Zeldzame vuurbol gezien boven Vlaanderen: "Waarschijnlijk steentje dat atmosfeer binnenvloog"

Mensen die het fenomeen zagen omschrijven het als een witte lichtflits met groene randen en een lange streep aan de hemel. "De vuurbol van gisteren was erg helder. Volgens onze metingen had hij dezelfde lichtsterkte als de planeet Venus die je nu in het westen kan zien", zegt Van den Broeck. "Al verwacht ik niet dat er veel foto's van zijn. Zo'n vuurbol is in een fractie van een seconde opgebrand. Vermoedelijk is het steentje ook niet bij ons maar meer richting Nederland of Duitsland neergekomen." Een vuurbol blijft zeldzaam en komt vaker 's ochtends voor dan 's avonds.