Zone 30 in Heusden-Zolder wordt verplaatst om trajectcontrole weer wettelijk te maken

Volgens burgemeester Mario Borremans (GOED) was bij de installatie van de trajectcontrole, die op 1 april dit jaar in gebruik is genomen, niemand zich ervan bewust dat er iets fout zat. "We hebben die trajectcontrole destijds geïnstalleerd samen met de federale politie, Proximus en Trafiroad en gingen er vanuit dat alles volgens de regels was. Onze diensten hebben ondertussen ook overleg gepleegd met het kabinet van verkeer en met het parket. Het blijkt dat ze mekaar tegenspreken over het al dan niet wettelijke kader van de huidige regeling. Maar met een aanpassing van de zone 30 is het probleem opgelost."