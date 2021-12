Meerdere auto's betrokken bij groot verkeersongeval in Temse: twee volwassenen zwaargewond

In Elversele, bij Temse, zijn gisterenavond twee wagens frontaal gebotst tegen elkaar op de gewestweg N41. Daarna reed een derde auto op de beschadigde wagens in. Twee volwassenen raakten zwaargewond, maar verkeren niet in levensgevaar. Daarnaast waren er ook twee kinderen, waaronder een baby, betrokken. Zij liepen lichte verwondingen op.