7 mannen en 1 vrouw aangehouden voor gijzeling van Antwerpse man in Portugal: "Afrekening binnen drugsmilieu"

Op 27 januari 2021 werd in Antwerpen aangifte gedaan van de ontvoering en gijzeling van het slachtoffer die op dat moment in Lissabon was. Hij moest familieleden contacteren met de vraag om losgeld te betalen in ruil voor zijn vrijlating. De Portugese politie kon het slachtoffer een dag later bevrijden in een hotel in Lissabon.