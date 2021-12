7 Vlaamse bedrijven gaan boosterprikken zetten op de werkvloer: "Al lang vragende partij"

Eén van de 7 Vlaamse bedrijven is Aperam in Genk, waar onder andere roestvast staal wordt geproduceerd: "We waren als bedrijf al langer vragende partij om vaccins toe te dienen", zegt CEO Gert Heylen. "We zijn dan ook heel blij dat die mogelijkheid er nu is, dat we op deze manier ons steentje kunnen bijdragen." Alle medewerkers komen in aanmerking om een vaccin te laten zetten: "We zijn een productiebedrijf en dus zijn veel medewerkers permanent fysiek op de vloer, maar ook voor de thuiswerkers zijn er terugkeermomenten om een vaccin te laten zetten."