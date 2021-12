8 jonge amokmakers mogen maand lang centrum van Kortrijk niet binnen

De politie zal ook controleren of de jongeren zich aan het verbod houden. “Er zijn heel wat ploegen op het terrein en iedereen is gebriefd. Als ze opgemerkt worden, worden ze meegenomen naar het bureau en bellen we hun ouders op.” Het verbod loopt vanaf vrijdag 17 december om 12 uur tot en met vrijdag 14 januari 2022 om middernacht.