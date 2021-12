BEKIJK - Linde Merckpoel opent tuinstudio voor eerste gast: "De ellende die ik heb meegemaakt, mag niet verloren gaan"

Voor De Warmste Week heeft Linde Merckpoel haar eigen tuinstudio gebouwd. Elke dag ontvangt ze daar een praatgast die vertelt wat het thema "Kunnen zijn wie je bent" in haar of zijn leven betekent. Caro vertelt hoe ze opgroeide in een kansarm gezin, en hoe ze die pijnlijke ervaringen in haar volwassen leven een plaats gaf. "Als jongere dacht ik al: hier wil ik later iets mee gaan doen. Ik heb het geluk dat ik nu als ervaringsdeskundige een boodschap kan uitdragen."