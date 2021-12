Borden met gruwelijke beelden van wolvenaanvallen moeten weg langs fietsroute, folders blijven in omloop

"Er was een grote polarisatie ontstaan rond een fietsroute die door het wolvengebied loopt, en die gepromoot werd door zeer expliciete beelden", zegt burgemeester Steven Matheï (CD&V). "We hebben veel reacties gekregen van bezorgde burgers."

Maar vandaag hebben de twee gemeenten Peer en Oudsbergen samen gezeten om afspraken te maken: "We hebben een goed gesprek gehad, en geluisterd naar de bezorgheden die de landbouwers hebben. Ze zijn bekommerd om hun vee en dat begrijpen wij. Maar om kadavers te tonen langs de weg, is niet meteen de aangewezen manier om hun bekommernissen aan te kaarten denken we."