Brandweer rukt twee keer uit naar zelfde appartement: "Bewoner gooit raam in met microgolfoven en sticht zelf brand"

Vrijdagavond is er een brand ontstaan in een appartement aan de Wolvenstraat in Arendonk. De brand woedde op de gelijkvloerse verdieping van een duplexappartement. Een buurman merkte bij thuiskomst het vuur op en verwittigde de brandweer. Toen die enkele minuten later ter plaatse kwam, sloegen de vlammen al naar buiten. Het getroffen appartement brandde nagenoeg volledig uit en is voorlopig onbewoonbaar.