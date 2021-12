Britse brexitminister David Frost stapt op uit onvrede met beleid van premier Johnson

Eerder vanavond hadden The Mail en SkyNews gemeld dat David Frost zijn ontslag had ingediend, maar pas begin volgend jaar effectief zou opstappen. Hij zou zijn ontslagbrief vorige week al hebben geschreven.

Frost is ontevreden over het huidige beleid van de regering-Johnson. Hij vindt de belastingen en het kostenplaatje van de emissieloze handel te hoog. Hij geldt ook als tegenstander van de coronapas, zoals die eerder deze week is goedgekeurd door het Lagerhuis (met steun van de Labour-oppositie).

Het vertrek van Frost geldt als de zoveelste tegenslag voor premier Johnson. Die kampt al met een rebellie in zijn Conservatieve Partij, en is in opspraak gekomen door een aantal schandalen rond kerstfeestjes in zijn ambtswoning. Als klap op de vuurpijl heeft zijn partij deze week ook een tussentijdse verkiezing in North Shropshire verloren.