Brusselse studente Loula slaapt nachtje buiten om aandacht te vragen voor daklozen

Voor ze haar slaapzak uitrolde, ging Loula eerst eten uitdelen aan de daklozen in het station. "Ik wou hen eerst wat beter leren kennen, het zou wat vreemd zijn om gewoon mijn slaapzak tussen hen te leggen. Eenmaal we gingen slapen, voelde ik al snel de kou. Maar ik had gelukkig veel warme kleren aangetrokken, waardoor ik het toch warm kreeg en in slaap ben gevallen. Het is uiteindelijk goed gegaan, het was ook nog niet zo koud. Maar ik was voorbereid, voor de daklozen is dat anders."