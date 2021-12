Burgervoorstel voor het gebied Reesinghe in Maldegem haalt het: aandacht voor de natuur 

Hoe de groene long van Maldegem er uiteindelijk zal uitzien, is nog niet duidelijk. Maar de eerste schepen wil blijven inzetten op burgervoorstellen en participatie. "We willen hen actief betrekken in onze toekomstplannen en luisteren waar zij vraag naar hebben. Naar die wensen gaan wij ons schikken", laat Maenhout weten. "Het zou een speelpark voor kinderen kunnen worden, maar even goed een soort van natuurbegraafplaats voor urnes. We gaan voornamelijk kijken naar de natuur en de focus leggen op de open ruimte. Zo kan iedereen even ontsnappen aan de drukte van het centrum."