Coronablog - Coronacijfers blijven mooi dalen in ons land, dreigt "harde lockdown" in Nederland? 

Werknemers van grote bedrijven in de Verenigde Staten zullen zich dan toch verplicht moeten laten vaccineren tegen het coronavirus. Een federale rechtbank maakte een eerdere schorsing van de maatregel gedaan.

De Democratische president Joe Biden had de maatregel midden september aangekondigd. Werknemers van bedrijven met meer dan 100 personeelsleden moesten zich voor 4 januari laten vaccineren, of anders minstens één keer per week een coronatest afleggen.

Na de invoering van de verplichting in november vochten verschillende Republikeinse staten die aan. Een rechtbank in Texas schorste de maatregel in afwachting van een inhoudelijke beslissing, terwijl een rechtbank in Louisiana die schorsing later bevestigde omdat de regering haar boekje "ver" te buiten ging.

Het Amerikaanse ministerie van Justitie greep een rechtbank in Ohio aan om zich te buigen over alle procedures tegen de vaccinatieplicht. Die oordeelde nu dat de prikplicht mag worden ingevoerd. "Het staat vast dat COVID-19 is blijven verspreiden, muteren, doden en verhinderen dat werknemers in alle veiligheid kunnen terugkeren naar hun werk", lichtte het federale hof van beroep toe.

De beslissing van het hof in Ohio kan nog worden aangevochten bij het Hooggerechtshof.