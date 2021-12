Nederland gaat in lockdown terwijl coronacijfers net als in België dalen: hoe verhouden beide landen zich tot elkaar?

Ook het aantal ziekenhuisopnames en het aantal mensen op intensieve zorg gaat zowel in Nederland als in België in dalende lijn. In Nederland werden de afgelopen week 18,4 procent minder covid-patiënten in het ziekenhuis opgenomen dan de week voordien, in België was dat 22 procent minder.

Het aantal nieuwe patiënten op intensieve zorg neemt in Nederland met 8,6 procent af in vergelijking met de voorgaande week. In België is er een daling met 9 procent.

De positiviteitsratio, dat is het percentage positieve testen van het totale aantal testen dat afgenomen is, ligt in België op 15 procent en in Nederland op 23 procent. Bij ons neemt de positiviteitsratio nog af (-1,9 procent), terwijl hij in Nederland toegenomen is van 21 naar 23 procent.

Het reproductiegetal ligt in België op 0,82, dat betekent dat elke besmette persoon gemiddeld minder dan 1 andere persoon besmet. Het virus verspreidt zich dus minder snel. In Nederland ligt het reproductiegetal op 0,93, dat is dus iets hoger, maar nog altijd onder de 1.