Dierenasiel Poezewoef in Poperinge verkoopt 200 kg frietjes: “Dieren verzorgen kost enorm veel geld”

Een echte link tussen het asiel en de verkoop van frieten is er niet. “Het is een leuke actie om zo veel mogelijk geld in het laatje te krijgen. De meeste mensen doen een kaarten- of kalenderverkoop, maar wij wilden iets origineel doen.”

Het asiel kreeg 200 kilogram diepvriesfrietjes gratis van een producent uit de buurt. “Als we alles verkocht krijgen, is dat een serieuze duw in de rug”, zegt Valerie. “Het is een serieus aantal, maar we gaan ervoor. We zijn een enorm gedreven team, dus dat zal wel lukken.”

De frietjes worden niet gebakken, maar per zak verkocht. “Voor een zak van een kilogram betaal je 2,50 euro. Vandaag kan iedereen tussen 10 uur en 12 uur langskomen om frietjes te kopen. Als ze vandaag niet allemaal verkocht zijn, organiseren we woensdag een tweede ronde.”