De Warmste Week is van start gegaan, broer Julie Van Espen vraagt "Birds" aan: "Mijn zus was een vrije vogel"

Wie was Julie?

De 23-jarige studente Julie Van Espen verdween op 4 mei 2019 toen ze met haar fiets op weg was naar vriendinnen in Antwerpen. Twee dagen later vonden speurders haar lichaam terug in het Albertkanaal in Antwerpen. Ze werd vermoord door Steve Bakelmans, die de feiten bekende. Op dit moment vindt in Antwerpen het assisenproces tegen Bakelmans plaats. Dat gebeurt achter gesloten deuren, een wens van de familie. Volgende week wordt er een uitspraak verwacht.