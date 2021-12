Petra De Sutter (Groen): "Niet onze keuze, maar verlenging van kerncentrales is nog altijd mogelijkheid"

Normaal moet de regering volgende week, of in alle geval voor het einde van het jaar, een beslissing nemen over de kernuitstap. Die volledige sluiting van al onze kernreactoren staat gepland voor 2025 maar er is onzekerheid over de vervangcapaciteit. Vooral het feit dat de gascentrale van Vilvoorde, die cruciaal is in het sluitingsscenario, geen vergunning krijgt, leidt tot twijfel.