Groen wil meer (elektrische) treinen op spoorlijn Ronse-Eeklo

Nergens in ons land rijden er nog zo veel dieseltreinen als in Oost-Vlaanderen. Nochtans voldoen de huidige dieseltreinen al sinds 2005 niet meer aan de Europese uitstootnormen. "De treinlijn Ronse-Eeklo is volgens een studie van Transport & Mobility Leuven de drukst gebruikte dieselspoorlijn voor personenverkeer in heel België", gaat Colombeen verder. "Het aantal gereden treinkilometer op deze treinlijn is zelfs hoger dan de som van alle andere dieselspoorlijnen samen."