Hobbelige brugvoegen en stuurfouten: waarom er zoveel ongevallen gebeuren in bocht van E19 naar ring rond Brussel

En toch gaat het nog steeds vaak fout. Dat gebeurt vooral bij nat weer en wanneer het vriest. Bij regenweer is het wegdek natuurlijk waterglad maar dan rijden veel automobilisten sowieso al wat rustiger omdat de regen het zicht beperkt. Het risico op ongevallen vergroot vooral wanneer een regenperiode net voorbij is. Dan heb je een beter zicht en je rijdt wat sneller, maar mensen laten zich dan alsnog verrassen door het gladde wegdek. De aansluiting naar de binnenring in Machelen bestaat voor een groot deel ook uit een brug. Een brugdek is bij vriesweer meestal gladder dan een weg die op het maaiveld of een berm ligt. Ook dan gebeuren er meer ongevallen.

Opvallend is wel dat veel ongevallen gebeuren wanneer het op de weg wat kalmer is. Bij druk verkeer moet je op deze plek trager rijden of sta je zelfs in de file. Het is geen toeval dat de meeste mensen in de vroege ochtend of tijdens het weekend in Machelen uit de bocht gaan.