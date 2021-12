Niet geslaagd op alle vakken uit eerste jaar hoger onderwijs? Dan mag je niet starten aan derde jaar

De Vlaamse regering wil daarom strengere regels invoeren, om te voorkomen dat studenten jaren in het hoger onderwijs blijven hangen en dan toch de hogeschool of universiteit verlaten zonder diploma Zo zullen studenten na hun tweede jaar aan de universiteit of hogeschool geslaagd moeten zijn op al hun eerstejaarsvakken vooraleer ze het derde jaar mogen aanvatten.

Daarmee grijpt de Vlaamse regering vroeger in in het studietraject dan wat in het regeerakkoord is voorzien. Daar was sprake van een sterke "knip" tussen de bachelor- en de masterjaren, waarbij je voor je bacheloropleiding zou moeten geslaagd zijn vooraleer je aan je masteropleiding zou kunnen beginnen. Nu wil minister Weyts dus al ingrijpen tussen het tweede en het derde bachelorjaar. Tegelijk komt er ook meer begeleiding. Wie slecht presteert op een starttoets vlak voor het begin van de opleiding krijgt een remediëringstraject.