Meer dan 1.000 kansarmen kunnen gratis shoppen in Hasselt: "Tranen in de ogen van blijdschap"

Corona heeft ook hier wel wat roet in het eten gegooid: "Vorig jaar is het niet kunnen doorgaan, maar omdat iedereen de maatregelen al wat gewoon is, zoals mondmaskers en afstand houden, hebben we dit jaar toch weer de toestemming gekregen van de stad. We hebben ook tijdsblokken, met 50 mensen per uur, dus dat komt hier wel goed."