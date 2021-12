Migranten helpen woonzorgcentrum in Lochristi uit de nood

Zes nieuwe krachten meldden zich vandaag om 14 uur aan voor een namiddagshift in het woonzorgcentrum Sint-Pieter in Lochristi. Het zijn Najib en Banin uit Afghanistan, Mehdi uit Iran, Mohammed en Nada uit Marokko en Mahmoud uit Palestina . Ze zijn medisch geschoold, maar slechts de helft is geregulariseerd of heeft asiel gekregen. Ze hebben duidelijk veel zin om voor de bewoners te zorgen. "Hun hulp is meer dan welkom", klinkt het in het woonzorgcentrum. "De zorg kreunt onder het personeelstekort. Dat is hier bij ons in Lochristi niet anders."