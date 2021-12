Projectmanager wordt aangesteld om  Einstein Telescoop naar Limburg te halen

Limburg is kandidaat voor de bouw van de Einstein Telescoop. Dat is een gigantisch ruimte-observatorium dat over een tiental jaar zal gebouwd worden in opdracht van Europa. Met die telescoop kan het heelal in het verleden en nu bestudeerd worden, zoals dat nog nooit is kunnen gebeuren. Een groot deel van de installaties zal diep onder de grond liggen. Onderzoekers, bedrijven en overheden in Nederland, België en Duitsland hebben daarom de handen in elkaar geslagen. Naast de Euregio Maas-Rijn komt ook het Italiaanse Sardinië in aanmerking.

“Uiteraard kijk ik samen met Limburg met veel interesse naar het project”, zegt minister Crevits. “Het is een unieke wetenschappelijke onderzoeksinfrastructuur met een internationale uitstraling. Ook het economisch en wetenschappelijk belang voor de regio, en bij uitbreiding gans Vlaanderen, is niet te onderschatten.” Daarom stelde de minister een projectmanager aan die de Vlaamse kandidatuur financieel, juridisch en technisch zal voorbereiden.