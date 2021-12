Natuurpunt Aalst koopt 22 hectare bos in Gijzegem: "Het zal een topbelevingsnatuurgebied worden"

In die diverse omgeving zullen zeldzame diersoorten openbloeien. "Unieke vogels zoals de kleine karrekiet, de rietgors en de zangvogel Cetti's zanger komen hier broeden", geeft Stemgée mee. Daarnaast gaat Natuurpunt inzetten op bosomvorming. "We gaan elzen aanplanten en er een echt elzenbos van maken. Ook willen we wandelpaden aanleggen en bankjes voorzien. Zo kunnen we de scholen in de buurt en bewoners van aanpalende wijken een topbelevingsnatuurgebied bieden."