Gaat Nederland opnieuw in harde lockdown om verspreiding van omikron-coronavariant in te perken?

Eerder had het expertencomité opnieuw aangedrongen op een nieuwe volledige lockdown. De ontslagnemende regering is in spoedzitting bijeengekomen en om 19 uur vanavond geeft premier Mark Rutte (VVD), samen met minister van Gezondheid Hugo de Jong (CDA) en Jaap van Dissel, het hoofd van de infectiebestrijdingsdienst RIVM, vanavond samen een persconferentie.

De publieke omroep NOS gaat ervan uit dat daar een nieuwe harde lockdown zal worden aangekondigd die morgen al zou ingaan. Details zijn er uiteraard nog niet, maar in het verleden bleven bij een lockdown enkel essentiële winkels zoals voeding open. Niet-essentiële winkels (cadeautjes), sport- en cultuurevenementen en scholen bleven in het verleden dicht of vonden plaats zonder publiek.