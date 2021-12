Orkaan Rai trok spoor van vernieling doorheen de Filipijnen en er zijn zeker 33 doden gevallen

De orkaan is daarna over de eilanden Leyte, Bohol en Cebu in het midden van de Filipijnen getrokken en heeft ook daar grote verwoestingen aangericht. Vannacht is Rai dan langs de noordkant van Palawan, een langgerekt en bij toeristen bekend eiland, geraasd en daarna vertrokken over de Zuid-Chinese Zee richting Vietnam. De kracht van de orkaan is intussen wel afgezwakt tot 150 kilometer per uur.